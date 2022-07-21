Ход лечения
12.09.2022
У Димы полный ответ на лечение, он выписан. Будет наблюдаться скоро уже у взрослого онколога, так как совершеннолетие не за горами!
30.07.2022
На фоне противоинфекционной терапии (а это не только иммуноглобулин, но и антибиотик) Диме лучше.
21.07.2022
Дима проходит курсы химиотерапии, на фоне которой развились различные инфекционные осложнения. Сейчас юноша нуждается в иммуноглобулине «Привиджен». Лекарство необходимо и в лечении других пациентов отделения. Всего нужно собрать 578 457 рублей.
Ваша помощь Диме
|385 ₽
|1 200 ₽
|Г******а В.
|1 000 ₽
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|2 000 ₽
Статьи о Диме
«Когда я услышал диагноз, то даже заплакал»
У 17-летнего Димы инфекционные осложнения после химиотерапии. В марте его на скорой доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Но выяснилось, что у юноши лимфома Беркитта.