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Дима Лавбин

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
ГородМосква
Возраст18 лет
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У Димы лимфома Беркитта. Юноша лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

12.09.2022

У Димы полный ответ на лечение, он выписан. Будет наблюдаться скоро уже у взрослого онколога, так как совершеннолетие не за горами!

30.07.2022

На фоне противоинфекционной терапии (а это не только иммуноглобулин, но и антибиотик) Диме лучше.

21.07.2022

Дима проходит курсы химиотерапии, на фоне которой развились различные инфекционные осложнения. Сейчас юноша нуждается в иммуноглобулине «Привиджен». Лекарство необходимо и в лечении других пациентов отделения. Всего нужно собрать 578 457 рублей.

Ваша помощь Диме

31.07.22
385 ₽
31.07.22
1 200 ₽
31.07.22
Г******а В.1 000 ₽
31.07.22
100 ₽
31.07.22
2 000 ₽
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Статьи о Диме

27.07.2022

«Когда я услышал диагноз, то даже заплакал»

У 17-летнего Димы инфекционные осложнения после химиотерапии. В марте его на скорой доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Но выяснилось, что у юноши лимфома Беркитта.

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