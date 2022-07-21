27.07.2022

«Когда я услышал диагноз, то даже заплакал»

У 17-летнего Димы инфекционные осложнения после химиотерапии. В марте его на скорой доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Но выяснилось, что у юноши лимфома Беркитта.