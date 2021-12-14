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Доминика Трегубова

Сбор завершен
ДиагнозКонституциональная апластическая анемия
ГородАрдатов (Мордовия)
Возраст8 лет
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У Доминики апластическая анемия. Чтобы вылечиться, девочке нужна пересадка костного мозга.

Ход лечения

24.02.2022

Доминика выписывается и едет домой!

19.01.2022

Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Все в целом неплохо, но нужно принимать лекарство для лечения перегрузки железом.

18.12.2021

Трансплантация запланирована на 23 декабря. Самочувствие нормальное. Ждем известий.

Весь ход лечения

Ваша помощь Доминике

18.12.21
50 ₽
18.12.21
500 ₽
18.12.21
200 ₽
18.12.21
650 ₽
18.12.21
5 000 ₽
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14.12.2021

Доминика ждет своего главного переливания

Что это значит и какой подарок после получит семилетняя Доминика, рассказывает Ольга, мама девочки.

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