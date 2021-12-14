Сбор завершен
|Диагноз
|Конституциональная апластическая анемия
|Город
|Ардатов (Мордовия)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
24.02.2022
Доминика выписывается и едет домой!
19.01.2022
Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Все в целом неплохо, но нужно принимать лекарство для лечения перегрузки железом.
18.12.2021
Трансплантация запланирована на 23 декабря. Самочувствие нормальное. Ждем известий.
Ваша помощь Доминике
18.12.21
|50 ₽
18.12.21
|500 ₽
18.12.21
|200 ₽
18.12.21
|650 ₽
18.12.21
|5 000 ₽
Статьи о Доминике
14.12.2021
Доминика ждет своего главного переливания
Что это значит и какой подарок после получит семилетняя Доминика, рассказывает Ольга, мама девочки.