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Егор Маляр

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Андрейково (Тверская область)
Возраст17 лет
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У Егора рецидив острого лимфобластного лейкоза. Сейчас мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

25.08.2022

Егор выписан!

22.07.2022

Егор получает терапию по поводу перегрузки железом, через месяц (как минимум) можно будет оценить ее эффективность.

29.06.2022

Егор вернулся из трансплантационного отделения в гематологическое. В целом все достаточно неплохо.

Весь ход лечения

Ваша помощь Егору

28.03.22
70 ₽
29.03.22
200 ₽
29.03.22
3 000 ₽
29.03.22
100 ₽
29.03.22
G**********o44 555 ₽
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Статьи о Егоре

10.03.2022

«В первый раз справились, значит, и сейчас получится»

У Егора рецидив острого лимфобластного лейкоза. Чтобы подготовиться к трансплантации, ему необходим курс «Блинцито». И да, лекарство нужно прямо сейчас.

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