Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Андрейково (Тверская область)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
25.08.2022
Егор выписан!
22.07.2022
Егор получает терапию по поводу перегрузки железом, через месяц (как минимум) можно будет оценить ее эффективность.
29.06.2022
Егор вернулся из трансплантационного отделения в гематологическое. В целом все достаточно неплохо.
Ваша помощь Егору
28.03.22
|70 ₽
29.03.22
|200 ₽
29.03.22
|3 000 ₽
29.03.22
|100 ₽
29.03.22
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|44 555 ₽
Статьи о Егоре
10.03.2022
«В первый раз справились, значит, и сейчас получится»
У Егора рецидив острого лимфобластного лейкоза. Чтобы подготовиться к трансплантации, ему необходим курс «Блинцито». И да, лекарство нужно прямо сейчас.