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1 452 401 ₽1 419 165 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Белогорск (Амурская область)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
30.08.2024
Егор заболел в декабре 2021 года: тогда мальчик прошел курс лечения в региональной больнице. Однако в июле 2024 года болезнь вернулась. Два блока стандартной химиотерапии не помогли: у мальчика сложный вариант лейкоза, нужен особый подход. Врачи решили попробовать иммунопрепарат «Блинцито». Девять флаконов лекарства стоят 1 452 401 рубль.
Ваша помощь Егору
30.08.24
|500 ₽
30.08.24
|К*м В.
|30 000 ₽
30.08.24
|700 ₽
30.08.24
|100 ₽
30.08.24
|436 ₽