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Егор Микушин

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1 452 401 ₽1 419 165 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБелогорск (Амурская область)
Возраст3 года
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У Егора рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

30.08.2024

Егор заболел в декабре 2021 года: тогда мальчик прошел курс лечения в региональной больнице. Однако в июле 2024 года болезнь вернулась. Два блока стандартной химиотерапии не помогли: у мальчика сложный вариант лейкоза, нужен особый подход. Врачи решили попробовать иммунопрепарат «Блинцито». Девять флаконов лекарства стоят 1 452 401 рубль.

Ваша помощь Егору

30.08.24
500 ₽
30.08.24
К*м В.30 000 ₽
30.08.24
700 ₽
30.08.24
100 ₽
30.08.24
436 ₽
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