Егор заболел в декабре 2021 года: тогда мальчик прошел курс лечения в региональной больнице. Однако в июле 2024 года болезнь вернулась. Два блока стандартной химиотерапии не помогли: у мальчика сложный вариант лейкоза, нужен особый подход. Врачи решили попробовать иммунопрепарат «Блинцито». Девять флаконов лекарства стоят 1 452 401 рубль.