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Егор Сакалаускас

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309 000 ₽295 200 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКалининград
Возраст8 лет
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У Егора острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

25.03.2024

С болезнью Егор борется уже три года. Пять месяцев назад у него состоялась пересадка костного мозга, а полтора месяца назад он прошел клеточную терапию (донорские CAR-T-клетки). Сейчас нужно справиться с кишечной формой реакции «трансплантат против хозяина». С этим должны помочь введения «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 309 000 рублей.

Ваша помощь Егору

25.03.24
100 ₽
25.03.24
А*****в И.10 000 ₽
25.03.24
700 ₽
25.03.24
S***z3 000 ₽
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