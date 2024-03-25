С болезнью Егор борется уже три года. Пять месяцев назад у него состоялась пересадка костного мозга, а полтора месяца назад он прошел клеточную терапию (донорские CAR-T-клетки). Сейчас нужно справиться с кишечной формой реакции «трансплантат против хозяина». С этим должны помочь введения «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 309 000 рублей.