Помочь
309 000 ₽295 200 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Калининград
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
25.03.2024
С болезнью Егор борется уже три года. Пять месяцев назад у него состоялась пересадка костного мозга, а полтора месяца назад он прошел клеточную терапию (донорские CAR-T-клетки). Сейчас нужно справиться с кишечной формой реакции «трансплантат против хозяина». С этим должны помочь введения «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 309 000 рублей.
Ваша помощь Егору
25.03.24
|100 ₽
25.03.24
|А*****в И.
|10 000 ₽
25.03.24
|700 ₽
25.03.24
|S***z
|3 000 ₽