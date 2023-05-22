22.05.2023

«Энтивио» для Елисея и других ребят

У Елисея второй рецидив, и в этот раз не обойтись без пересадки костного мозга. Чтобы она прошла успешно, требуется препарат «Энтивио». Лекарство нужно и другим ребятам, которым предстоит ТКМ.