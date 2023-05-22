Ход лечения
31.08.2023
На завтрашний день намечена выписка! Егор возвращается домой.
29.07.2023
Все неплохо. Нужно продолжать иммуносупрессивную терапию с «Джакави».
28.06.2023
Елисей в стабильном состоянии, без признаков активации РТПХ. Переведен в стационар кратковременного лечения.
Ваша помощь Елисею
29.05.23
|3 000 ₽
29.05.23
|700 ₽
29.05.23
|300 ₽
29.05.23
|V.
|1 200 ₽
29.05.23
|Б*******я
|4 870 ₽
Статьи о Елисее
22.05.2023
«Энтивио» для Елисея и других ребят
У Елисея второй рецидив, и в этот раз не обойтись без пересадки костного мозга. Чтобы она прошла успешно, требуется препарат «Энтивио». Лекарство нужно и другим ребятам, которым предстоит ТКМ.