Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Елисей Лазарев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТюмень
Возраст8 лет
Поделиться:
У Елисея рецидив острого лимфобластного лейкоза. Впереди пересадка костного мозга, к ней нужно хорошо подготовиться.

Ход лечения

31.08.2023

На завтрашний день намечена выписка! Егор возвращается домой.

29.07.2023

Все неплохо. Нужно продолжать иммуносупрессивную терапию с «Джакави».

28.06.2023

Елисей в стабильном состоянии, без признаков активации РТПХ. Переведен в стационар кратковременного лечения.

Весь ход лечения

Ваша помощь Елисею

29.05.23
3 000 ₽
29.05.23
700 ₽
29.05.23
300 ₽
29.05.23
V.1 200 ₽
29.05.23
Б*******я4 870 ₽
Все пожертвования

Статьи о Елисее

22.05.2023

«Энтивио» для Елисея и других ребят

У Елисея второй рецидив, и в этот раз не обойтись без пересадки костного мозга. Чтобы она прошла успешно, требуется препарат «Энтивио». Лекарство нужно и другим ребятам, которым предстоит ТКМ.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari