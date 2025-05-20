На самом деле первые признаки болезни появились еще в 2021 году: частые простуды, повышение эозинофилов в общем анализе крови. В 2023 Лизу госпитализировали в местную больницу, но через год было решено провести дополнительное обследование в Центре детской гематологии.

Диагноз подтвердился: гиперэозинофильный синдром. При этом заболевании в крови постоянно держится аномально высокий уровень определенных клеток — эозонофилов. Такое состояние может быть опасным: не только потому что эти клетки со временем начинают атаковать внутренние органы (в том числе органы дыхания, сердце и так далее), но и потому, что на его фоне может развиться трудноизлечимый лейкоз.

Единого стандарта помощи при таком диагнозе не существует, более того, у Лизы зафиксирован рецидив. Сейчас ей требуется противоопухолевый препарат «Джакави» стоимостью 191 939 рублей.