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Ева Швангирадзе

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст6 лет
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У Евы острый лимфобластный лейкоз. Девочка лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Самочувствие неплохое. В рамках противолейкозной терапии Ева продолжает принимать «Меркаптопурин». На завтра назначен контроль показателей крови.

04.10.2023

Состояние стабильное, девочка активна, самочувствие нормальное. Продолжает химиотерапию в условиях стационара кратковременного лечения.

01.09.2023

Результаты контрольного обследования хорошие, Ева в полной ремиссии, но терапия в ее случае разрабатывается исходя из того, что лейкозные клетки у девочки содержат неблагоприятный генетический вариант и нужно дополнительно снизить риск рецидива.

Весь ход лечения

Ваша помощь Еве

29.07.23
100 ₽
29.07.23
15 000 ₽
29.07.23
Т****н Р.500 ₽
29.07.23
161 505 ₽
29.07.23
700 ₽
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26.07.2023

Что у Евы в сумочке

5-летняя Ева везде и всегда ходит со своей сумочкой. В ней у нее лежит специальный прибор — инфузомат, благодаря которому девочка непрерывно получает иммунотерапию.

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