Ход лечения
31.10.2023
Самочувствие неплохое. В рамках противолейкозной терапии Ева продолжает принимать «Меркаптопурин». На завтра назначен контроль показателей крови.
04.10.2023
Состояние стабильное, девочка активна, самочувствие нормальное. Продолжает химиотерапию в условиях стационара кратковременного лечения.
01.09.2023
Результаты контрольного обследования хорошие, Ева в полной ремиссии, но терапия в ее случае разрабатывается исходя из того, что лейкозные клетки у девочки содержат неблагоприятный генетический вариант и нужно дополнительно снизить риск рецидива.
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Статьи о Еве
Что у Евы в сумочке
5-летняя Ева везде и всегда ходит со своей сумочкой. В ней у нее лежит специальный прибор — инфузомат, благодаря которому девочка непрерывно получает иммунотерапию.