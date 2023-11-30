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1 129 646 ₽1 118 350 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Балашиха
|Возраст
|3 года
Ход лечения
30.11.2023
В марте мама заметила, что по всему телу у Фирдавса появляются синяки, поэтому решила обследовать ребенка. К сожалению, у мальчика диагностировали лейкоз. Ему начали лечение, но случилась сильная аллергическая реакция на основной препарат «Онкаспар». Поэтому врачи решили заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость семи упаковок лекарства 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Фирдавс
30.11.23
|И****в
|8 000 ₽
30.11.23
|И****в
|2 500 ₽
30.11.23
|796 ₽