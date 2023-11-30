В марте мама заметила, что по всему телу у Фирдавса появляются синяки, поэтому решила обследовать ребенка. К сожалению, у мальчика диагностировали лейкоз. Ему начали лечение, но случилась сильная аллергическая реакция на основной препарат «Онкаспар». Поэтому врачи решили заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость семи упаковок лекарства 1 129 646 рублей.