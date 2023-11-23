К дедушке на самолете

Фирдавс еще слишком маленький, чтобы мечтать о том, кем стать во взрослой жизни. Сейчас мальчик хочет одного: поскорее вернуться в родной Таджикистан и увидеться с семьей. А для этого ему нужно закончить лечение.

В марте на теле Фирдавса появились маленькие пятнышки, похожие на веснушки. Родные мальчика решили, что это аллергия — в Таджикистане как раз было время сбора клубники — и привели его на осмотр в больницу. Анализ крови показал, что у мальчика очень низкий гемоглобин, и ребенка сразу же отправили на переливание. В скором времени непонятные пятнышки стали синяками, а врачи поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

Семья была в шоке, ведь до двух с половиной лет Фирдавс ни разу не болел. Около месяца мальчика лечили на родине, а после направили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Там Фирдавс лежал сперва с мамой Рухшоной, а сейчас с ним тетя Сайера — мама болеет ветрянкой.

«Фирдавсу постоянно капают лекарства, поэтому гулять нам нельзя. Говорит, что как только капельницы уберут, мы сразу же пойдем играть на улицу, — рассказывает Сайера. — Мне 36 лет, и я ни разу не лежала в больнице. Но мне самой не трудно, только тяжело смотреть, как ребенок скучает и плачет».

И все же развлечения у Фирдавса есть: игра в машинки и мультики про Человека-паука. Чтобы поднять мальчику настроение, тетя Сайера подарила ему костюм и игрушку любимого супергероя. А мечты у маленького Фирдавса сейчас простые и наивные: он грезит о большой машине или самолете, чтобы вместе с мамой и тетей улететь из больницы домой и увидеться с любимым дедушкой.

Чтобы скорее выбраться из палаты и встретиться с семьей, Фирдавсу нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито» — на другие лекарства у мальчика сильнейшая аллергия. Семь упаковок «Блинцито» стоят 1 129 646 рублей. Благодаря вам мы уже собрали половину суммы, но нужно еще.