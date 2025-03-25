Первый раз в Центр Димы Рогачева Илью госпитализировали в январе 2023-го. В ходе обследований стало ясно, что у Ильи редкая болезнь — синдром Вискотта-Олдрича. И единственный вариант лечения — трансплантация костного мозга. Ее провели в январе. И пока все непросто: у Ильи кишечная форма реакции «трансплантат против хозяина». Чтобы справиться с осложнениями, юноше необходим дорогостоящий иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Две упаковки стоят 204 000 рублей.