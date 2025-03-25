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Илья Хованский

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204 000 ₽203 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
ГородЭнгельс
Возраст16 лет
Два года назад Илье поставили синдром Вискотта-Олдрича. Сейчас мальчик борется с осложнениями после ТКМ.

Ход лечения

25.03.2025

Первый раз в Центр Димы Рогачева Илью госпитализировали в январе 2023-го. В ходе обследований стало ясно, что у Ильи редкая болезнь — синдром Вискотта-Олдрича. И единственный вариант лечения — трансплантация костного мозга. Ее провели в январе. И пока все непросто: у Ильи кишечная форма реакции «трансплантат против хозяина». Чтобы справиться с осложнениями, юноше необходим дорогостоящий иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Две упаковки стоят 204 000 рублей.

Ваша помощь Илье

25.03.25
500 ₽
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