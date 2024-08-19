Во время лечения у мальчика появилась аллергическая реакция на один из основных препаратов терапии. Врачи считают, что Илье необходимо, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость четырех флаконов лекарства 645 212 рублей.