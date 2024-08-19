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Илья Аверьянов

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645 212 ₽633 562 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОрехово-Зуево
Возраст4 года
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Три месяца назад у Ильи диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

19.08.2024

Во время лечения у мальчика появилась аллергическая реакция на один из основных препаратов терапии. Врачи считают, что Илье необходимо, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость четырех флаконов лекарства 645 212 рублей.

Ваша помощь Илье

19.08.24
100 ₽
19.08.24
8 000 ₽
19.08.24
250 ₽
19.08.24
Ю****в3 300 ₽
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