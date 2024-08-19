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645 212 ₽633 562 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Орехово-Зуево
|Возраст
|4 года
Ход лечения
19.08.2024
Во время лечения у мальчика появилась аллергическая реакция на один из основных препаратов терапии. Врачи считают, что Илье необходимо, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость четырех флаконов лекарства 645 212 рублей.
Ваша помощь Илье
19.08.24
|100 ₽
19.08.24
|8 000 ₽
19.08.24
|250 ₽
19.08.24
|Ю****в
|3 300 ₽