Ужасное и совершенно неожиданное известие. Нам написали, что в сентябре в результате осложнений трансплантации умер Илья Лысов.

Когда Илья выписывался в июне накануне своего совершеннолетия, казалось, что у него все должно быть хорошо. Конечно, совсем без проблем после такой тяжелой болезни и после трансплантации костного мозга не бывает. Но в целом казалось, что Илья в стабильном состоянии и дело идет на лад. Однако, к сожалению, предсказать можно не все.

Мы очень надеялись, что самое сложное позади и перед Ильей будут открыты все дороги…

Светлая память. Сил близким.

Пишет папа Ильи:

“С момента, как он смог приехать домой, он очень многое успел: отпраздновать свой день рождения в кругу близких и друзей, причем доехали домой в день рождения, что само по себе было подарком. Успел сходить в родную школу на торжественную линейку. Три месяца дома были для него очень насыщенными и наполненными теплом. Все время повторял: рад, что у него такая любящая семья и что он смог приехать домой. Личная благодарность от нашей семьи всем врачам, благотворителям, которые были неравнодушны к судьбе нашего сына”.