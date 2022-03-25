|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|с. Средняя Камышла (Татарстан)
|Дата смерти
|23.09.2022
19.10.2022
Ужасное и совершенно неожиданное известие. Нам написали, что в сентябре в результате осложнений трансплантации умер Илья Лысов.
Когда Илья выписывался в июне накануне своего совершеннолетия, казалось, что у него все должно быть хорошо. Конечно, совсем без проблем после такой тяжелой болезни и после трансплантации костного мозга не бывает. Но в целом казалось, что Илья в стабильном состоянии и дело идет на лад. Однако, к сожалению, предсказать можно не все.
Мы очень надеялись, что самое сложное позади и перед Ильей будут открыты все дороги…
Светлая память. Сил близким.
Пишет папа Ильи:
“С момента, как он смог приехать домой, он очень многое успел: отпраздновать свой день рождения в кругу близких и друзей, причем доехали домой в день рождения, что само по себе было подарком. Успел сходить в родную школу на торжественную линейку. Три месяца дома были для него очень насыщенными и наполненными теплом. Все время повторял: рад, что у него такая любящая семья и что он смог приехать домой. Личная благодарность от нашей семьи всем врачам, благотворителям, которые были неравнодушны к судьбе нашего сына”.
10.06.2022
В ближайшее время Илья выписывается на амбулаторный этап лечения. Фонд помогает ему с лекарствами на выписку.
16.05.2022
Состояние стабильное, продолжается борьба с осложнениями. Так, нужен препарат «Октреотид» для поддержки желудочно-кишечного тракта.
28.04.2022
Состояние стабильное, температура нормальная, но Илья пока получает много лекарств. Сейчас для борьбы с РТПХ он принимает «Джакави».
31.03.2022
Средства собраны. Илья в стабильном состоянии, введения «Энтивио» начнутся в ближайшее время.
25.03.2022
После ТКМ у Ильи много осложнений, с которыми он старается справиться. Сейчас у юноши развилась кишечная форма реакции «трансплантат против хозяина». Для ее лечения необходим препарат «Энтивио». Стоимость лекарства 217 034 рубля.