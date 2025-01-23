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Кира Александрова

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484 134 ₽483 434 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородГусь-Хрустальный
Возраст2 года
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В октябре у Киры обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

23.01.2025

Кире начали стандартное лечение. Однако на этапе так называемого закрепления ремиссии один из препаратов химиотерапии вызвал у девочки сильную аллергическую реакцию. Врачи приняли решение перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Курс стоит 484 134 рубля.

Ваша помощь Кире

23.01.25
500 ₽
23.01.25
200 ₽
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23.01.2025

Бегает, будто не болеет

Кира ни секунды не сидит на месте. «Гиперактивная, гипервеселая, гиперпозитивчик. Настоящее солнышко!» — описывает дочь мама Анастасия. Между тем у Киры острый лимфобластный лейкоз, и сейчас ей нужен иммунопрепарат «Блинцито».

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