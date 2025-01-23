|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Гусь-Хрустальный
|Возраст
|2 года
Ход лечения
23.01.2025
Кире начали стандартное лечение. Однако на этапе так называемого закрепления ремиссии один из препаратов химиотерапии вызвал у девочки сильную аллергическую реакцию. Врачи приняли решение перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Курс стоит 484 134 рубля.
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|500 ₽
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