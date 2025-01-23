23.01.2025

Бегает, будто не болеет

Кира ни секунды не сидит на месте. «Гиперактивная, гипервеселая, гиперпозитивчик. Настоящее солнышко!» — описывает дочь мама Анастасия. Между тем у Киры острый лимфобластный лейкоз, и сейчас ей нужен иммунопрепарат «Блинцито».