Бегает, будто не болеет

Кира ни секунды не сидит на месте. «Гиперактивная, гипервеселая, гиперпозитивчик. Настоящее солнышко!» — описывает дочь мама Анастасия. Между тем у Киры острый лимфобластный лейкоз, и сейчас ей нужен «Блинцито».

Кире два года, летом она только-только начала ходить в детский сад. В саду ей нравилось, шла туда с удовольствием, танцевала, играла с другими детьми. А через три месяца заболела. «Упала в саду, появились синяки по всему телу, — рассказывает мама. — Я сначала подумала, что Кира слетела с горки. Стали разбираться: оказалось, синяки появляются, если тромбоциты низкие. Сдали кровь, и обнаружилось, что у Киры лейкоз».

Лечение начали незамедлительно, и уже через месяц болезнь отступила. Предстоял важный этап так называемого закрепления ремиссии, но тут начались проблемы. Один из препаратов стандартной химиотерапии вызвал у Киры сильную аллергию. Мама вспоминает, что у девочки отекли губы, появилась сыпь, покраснения и зуд. Врачи помогли справиться с приступом аллергической реакции, но о том, чтобы продолжать терапию, не могло быть и речи. Было решено перейти на дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».

Теперь Кира готовится к первому курсу терапии и очередной госпитализации. Точнее, готовится мама: собирает любимые Кирины игрушки, думает, чем развлечь и занять в больнице дочь, переживает, как подвижная девочка выдержит круглосуточные капельницы. Обязательно возьмут с собой мозаики, пазлы и принадлежности для рисования — все то, что должно составлять жизнь ребенка в два года.

Дома Киру ждут папа и старшие брат с сестрой — они ее обожают. «Киру любят все», — замечает мама. Когда близкие узнали, что девочке придется снова ехать в больницу, они очень расстроились. Но предстоящая госпитализация и лечение для Киры жизненно важны. Это все понимают. Главное, чтобы это стало возможным: для первого курса терапии необходимо три флакона «Блинцито». Всего нужно собрать 484 134 рубля. Мы очень просим вас помочь. Кире точно нужно вернуться к танцам и друзьям в любимом детском саду.