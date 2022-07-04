Ход лечения
07.07.2022
Кирилл получил необходимое лечение, нормально его перенес и выписался.
04.07.2022
Опухоль обнаружили три года назад. Было проведено две операции (установка шунта и удаление опухоли), и долгое время мальчика ничего не беспокоило. Но на последнем обследовании был выявлен небольшой рост опухоли. Теперь Кириллу нужно пройти лучевую терапию на аппарате «Кибер-нож» в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать нельзя. Стоимость лечения — 518 000 рублей.
Ваша помощь Кириллу
|500 ₽
|150 ₽
|20 ₽
|3 000 ₽
|К********й А.
|68 000 ₽
Статьи о Кирилле
Опухоль стала расти
Два года назад Кириллу сделали операцию: краниофарингиому, доброкачественную опухоль головного мозга удалили полностью. Однако недавно она снова начала расти. Мальчику нужно лечение на аппарате «Кибер-нож».