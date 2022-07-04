Опухоль обнаружили три года назад. Было проведено две операции (установка шунта и удаление опухоли), и долгое время мальчика ничего не беспокоило. Но на последнем обследовании был выявлен небольшой рост опухоли. Теперь Кириллу нужно пройти лучевую терапию на аппарате «Кибер-нож» в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать нельзя. Стоимость лечения — 518 000 рублей.