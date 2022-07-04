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Кирилл Саенко

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородВолгодонск
Возраст7 лет
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У Кирилла рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Мальчику нужна лучевая терапия.

Ход лечения

07.07.2022

Кирилл получил необходимое лечение, нормально его перенес и выписался.

04.07.2022

Опухоль обнаружили три года назад. Было проведено две операции (установка шунта и удаление опухоли), и долгое время мальчика ничего не беспокоило. Но на последнем обследовании был выявлен небольшой рост опухоли. Теперь Кириллу нужно пройти лучевую терапию на аппарате «Кибер-нож» в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать нельзя. Стоимость лечения —  518 000 рублей.

Ваша помощь Кириллу

07.07.22
500 ₽
07.07.22
150 ₽
07.07.22
20 ₽
07.07.22
3 000 ₽
07.07.22
К********й А.68 000 ₽
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Статьи о Кирилле

5.07.2022

Опухоль стала расти

Два года назад Кириллу сделали операцию: краниофарингиому, доброкачественную опухоль головного мозга удалили полностью. Однако недавно она снова начала расти. Мальчику нужно лечение на аппарате «Кибер-нож».

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