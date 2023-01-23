Ход лечения
17.03.2023
Кирилл выписан!
17.02.2023
Все достаточно стабильно, Кирилл по-прежнему в стационаре кратковременного лечения, продолжает принимать «Джадену» и «Спрайсел».
23.01.2023
По последним данным у Кирилла все еще есть перегрузка организма железом. Поэтому терапию «Джадену» следует продолжать. В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужное количество лекарства стоит 166 600 рублей.
Ваша помощь Кириллу
25.01.23
|200 ₽
25.01.23
|500 ₽
25.01.23
|25 ₽
25.01.23
|500 ₽
25.01.23
|К*****н Б.
|40 165 ₽