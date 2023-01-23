Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Кирилл Веретянкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСамара
Возраст8 лет
Поделиться:
У Кирилла острый лимфобластный лейкоз. С прошлого мая мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

17.03.2023

Кирилл выписан!

17.02.2023

Все достаточно стабильно, Кирилл по-прежнему в стационаре кратковременного лечения, продолжает принимать «Джадену» и «Спрайсел».

23.01.2023

По последним данным у Кирилла все еще есть перегрузка организма железом. Поэтому терапию «Джадену» следует продолжать. В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужное количество лекарства стоит 166 600 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кириллу

25.01.23
200 ₽
25.01.23
500 ₽
25.01.23
25 ₽
25.01.23
500 ₽
25.01.23
К*****н Б.40 165 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari