30.06.2022
Вчера умер Кирилл Здоровцов. Ему только-только исполнилось четырнадцать.
Кирилл болел очень долго, почти пять лет. Терапия какое-то время помогала, потом перестала. Без трансплантации костного мозга было уже не обойтись. Кириллу нашли неродственного донора в Германии и в сентябре 2021 года ввели донорские клетки. Но, увы, почти сразу начались осложнения, одно за другим. Инфекции, РТПХ, сосудистые проблемы. У большинства детей так или иначе удается справиться с этими осложнениями, и мы все надеялись, что и с Кириллом в конце концов все будет хорошо. Но, несмотря на очень интенсивную лекарственную терапию, состояние мальчика постепенно ухудшалось. Дважды он попадал в реанимацию с дыхательной и почечной недостаточностью. Во второй раз мальчик уже оттуда не вышел…
Светлая память Кириллу, который так мужественно боролся все это время. Сил его стойким и любящим родным.
30.05.2022
Кирилл вышел из реанимации, но ситуация пока непростая из-за продолжающихся осложнений. По-прежнему необходима «Элизария», а также лекарства для борьбы с артериальной гипертензией.
25.04.2022
Ситуация сложная: дыхательная недостаточность, инфекции. Кирилл в реанимации.
21.03.2022
Проведено очередное введение «Элизарии», лекарство переносится нормально.
28.02.2022
Полгода после трансплантации. Пока еще нужно принимать много лекарств: «Элизарию», «Сидофовир», «Пробенецид» и другие. К сожалению, костный мозг функционирует слабее нормы.
24.01.2022
Введения «Элизарии» Кирилл перенес хорошо. Планируется контрольное исследование легких.
24.12.2021
Кирилл получает «Элизарию». Также, скорее всего, будет нужен препарат «Синагис» для борьбы с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией.
22.12.2021
Прошло около четырех месяцев с момента пересадки костного мозга. Сейчас Кириллу необходимо справиться с возникшими серьезными осложнениями (почечной недостаточностью). Для этого ему нужен иммунопрепарат «Элизария», стоимость двух флаконов 546 170 рублей.
29.11.2021
Была вирусная пневмония, сейчас Кириллу благодаря лекарствам стало лучше. Трансплантат функционирует недостаточно.
28.10.2021
Почти два месяца после трансплантации. Кирилл в стационаре кратковременного лечения. Из проблем есть цитомегаловирусная инфекция и пока еще сохраняющийся риск иммунных осложнений.
27.09.2021
Трансплантат функционирует, видимых очагов инфекции нет.
13.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Трансплантация проведена. Продолжается плановая терапия, ждем приживления.
18.08.2021
Донор уже найден в Германии. Врач сказал Кириллу, что совпадение максимальное: 10 из 10. И это очень хорошо! Как и всегда, донор отдаст свои клетки бесплатно, но за процедуру поиска и активации нужно заплатить: 2 070 000 рублей.
Ваша помощь Кириллу
|500 ₽
|250 ₽
|1 200 ₽
|Е***а
|700 ₽
|М*****р Ю.
|300 ₽
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«Сдали кровь, а что было дальше, не помню»
А дальше была больница в Братске, потом в Иркутске, а потом — в Москве. Обычное лечение не помогло, впереди у Кирилла пересадка костного мозга.