Вчера умер Кирилл Здоровцов. Ему только-только исполнилось четырнадцать.

Кирилл болел очень долго, почти пять лет. Терапия какое-то время помогала, потом перестала. Без трансплантации костного мозга было уже не обойтись. Кириллу нашли неродственного донора в Германии и в сентябре 2021 года ввели донорские клетки. Но, увы, почти сразу начались осложнения, одно за другим. Инфекции, РТПХ, сосудистые проблемы. У большинства детей так или иначе удается справиться с этими осложнениями, и мы все надеялись, что и с Кириллом в конце концов все будет хорошо. Но, несмотря на очень интенсивную лекарственную терапию, состояние мальчика постепенно ухудшалось. Дважды он попадал в реанимацию с дыхательной и почечной недостаточностью. Во второй раз мальчик уже оттуда не вышел…



Светлая память Кириллу, который так мужественно боролся все это время. Сил его стойким и любящим родным.