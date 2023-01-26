|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|п. Нововаршавка (Омская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
18.02.2023
Кристина выписана, все стабильно. Приедет на проверку в мае.
29.01.2023
Спасибо, средства собраны! У Кристины по-прежнему снижена выработка эритроцитов, но переливания крови не нужны, инфекций и РТПХ нет, состояние достаточно неплохое.
26.01.2023
Прошло почти семь месяцев после трансплантации костного мозга. В целом состояние Кристины стабильное, но остается перегрузка организма железом. Поэтому девушке необходима терапия препаратом «Джадену». Одна упаковка лекарства стоит 83 300 рублей.
Ваша помощь Кристине
|1 000 ₽
|300 ₽
|Г******а
|50 000 ₽
|300 ₽
|400 ₽