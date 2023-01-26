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Кристина Эбергардт

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городп. Нововаршавка (Омская область)
Возраст16 лет
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У Кристины апластическая анемия. Девочка с июня лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

18.02.2023

Кристина выписана, все стабильно. Приедет на проверку в мае.

29.01.2023

Спасибо, средства собраны! У Кристины по-прежнему снижена выработка эритроцитов, но переливания крови не нужны, инфекций и РТПХ нет, состояние достаточно неплохое.

26.01.2023

Прошло почти семь месяцев после трансплантации костного мозга. В целом состояние Кристины стабильное, но остается перегрузка организма железом. Поэтому девушке необходима терапия препаратом «Джадену». Одна упаковка лекарства стоит 83 300 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кристине

29.01.23
1 000 ₽
29.01.23
300 ₽
29.01.23
Г******а50 000 ₽
29.01.23
300 ₽
29.01.23
400 ₽
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