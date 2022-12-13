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Лия Большакова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМончегорск
Возраст5 лет
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Лие проведена трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

07.07.2023

Все неплохо, Лия выписана.

15.06.2023

Лия в стационаре кратковременного лечения. Ее беспокоила РТПХ, но сейчас на фоне двухкомпонентной терапии зафиксирована стабилизация.

25.04.2023

Костный мозг работал слабо, но после смены иммуносупрессивной терапии зафиксировано улучшение, стимуляция выработки клеток крови уже не нужна, переливания крови тоже.

Весь ход лечения

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