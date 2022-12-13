Ход лечения
07.07.2023
Все неплохо, Лия выписана.
15.06.2023
Лия в стационаре кратковременного лечения. Ее беспокоила РТПХ, но сейчас на фоне двухкомпонентной терапии зафиксирована стабилизация.
25.04.2023
Костный мозг работал слабо, но после смены иммуносупрессивной терапии зафиксировано улучшение, стимуляция выработки клеток крови уже не нужна, переливания крови тоже.
Ваша помощь Лии
13.12.22
|Анонимное пожертвование
|300 ₽
13.12.22
|300 ₽
13.12.22
|Ф****а Н.
|1 000 ₽
13.12.22
|Б*****а Г.
|1 000 ₽
13.12.22
|10 700 ₽