Через некоторое время после выписки из больницы (когда все надеялись, что наконец-то всё будет хорошо) Лиза попала в реанимацию: сепсис, положительный тест на ковид, цитомегаловирусная инфекция… Врачи боролись два месяца, но утром 14 января Лизы не стало. Ей было 15 лет.

Светлая память талантливой и мужественной девочке. Сил близким.