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Лиза Караева

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородРыбное (Рязанская обл.)
Дата смерти14.01.2023
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15.01.2023

Через некоторое время после выписки из больницы (когда все надеялись, что наконец-то всё будет хорошо) Лиза попала в реанимацию: сепсис, положительный тест на ковид, цитомегаловирусная инфекция… Врачи боролись два месяца, но утром 14 января Лизы не стало. Ей было 15 лет.

Светлая память талантливой и мужественной девочке. Сил близким.

09.09.2022

Лиза завершила терапию, выписана, у нее все хорошо!

01.08.2022

19-й день после трансплантации, Лиза неплохо себя чувствует, есть признаки приживления.

01.07.2022

Предстоит трансплантация, для нее нужен препарат «Мелфалан», с которым поможет фонд WorldVita.

01.06.2022

Лиза дома, наблюдается в Рязани. 13 мая делали ПЭТ, динамика положительная. На 27 июня назначена госпитализация в центр имени Дмитрия Рогачева на трансплантацию, донором костного мозга для Лизы будет папа.

26.04.2022

Лиза хорошо переносит терапию «Опдиво», в ближайшее время получит также «Энплейт». После середины мая предстоит контрольное обследование.

14.04.2022

Пока Лиза не нуждается в стационарном лечении, поэтому ее выписали домой. Но ей по-прежнему необходимо продолжать лечение, принимая препарат «Энплейт». На его покупку надо собрать 296 930 рублей.

15.03.2022

Терапия препаратом «Адцетрис», к сожалению, не дала результата. Врачами было принято решение начать лечение противоопухолевым препаратом «Опдиво». В случае положительного ответа на лечение, Лизе предстоит пересадка костного мозга. Сейчас нужно восемь флаконов лекарства стоимостью 278 037 рублей.

01.03.2022

Позади пять блоков терапии. Лиза в стабильном состоянии. По результатам обследования будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения.

31.01.2022

Вновь перенос сроков госпитализации из-за карантина (мы видим, насколько сейчас тяжелая эпидемическая ситуация), продолжается лечение «Адцетрисом» по месту жительства.

17.01.2022

Приехать в московскую клинику в планируемые сроки не удалось из-за карантина, Лиза пока продолжает лечение в Рязани. Для завершения протокола нужен еще один курс с «Адцетрисом», завтра закупленные лекарства поступят в клинику.

23.12.2021

Предполагалась аутотрансплантация. Но возникли инфекционные проблемы, поэтому Лиза для верности получит еще одно введение «Адцетриса», на Новый год ее отпустят домой, а уже в конце января она приедет на аутотрансплантацию.

24.11.2021

Продолжается терапия «Адцетрисом», лекарство переносится хорошо.

03.11.2021

Лиза получает «Адцетрис» и сопроводительную терапию. Врачи считают, что ей потребуется 3-4 курса противорецидивного лечения.

26.10.2021

Лиза полгода лечилась по месту жительства, все шло неплохо, но затем случился ранний рецидив болезни. Сейчас девочка вместе с мамой находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Противорецидивная терапия препаратом «Адцетрис» должна помочь Лизе выйти в ремиссию. Стоимость трех курсов лекарства — 1 132 310 рублей.

Статья о Лизе

26.10.2021

Лиза хочет танцевать

И не что-нибудь, а брейк-данс! Это любимый Лизин танец. Но пока девочке можно только рисовать.

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