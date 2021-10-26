15.01.2023
Через некоторое время после выписки из больницы (когда все надеялись, что наконец-то всё будет хорошо) Лиза попала в реанимацию: сепсис, положительный тест на ковид, цитомегаловирусная инфекция… Врачи боролись два месяца, но утром 14 января Лизы не стало. Ей было 15 лет.
Светлая память талантливой и мужественной девочке. Сил близким.
09.09.2022
Лиза завершила терапию, выписана, у нее все хорошо!
01.08.2022
19-й день после трансплантации, Лиза неплохо себя чувствует, есть признаки приживления.
01.07.2022
Предстоит трансплантация, для нее нужен препарат «Мелфалан», с которым поможет фонд WorldVita.
01.06.2022
Лиза дома, наблюдается в Рязани. 13 мая делали ПЭТ, динамика положительная. На 27 июня назначена госпитализация в центр имени Дмитрия Рогачева на трансплантацию, донором костного мозга для Лизы будет папа.
26.04.2022
Лиза хорошо переносит терапию «Опдиво», в ближайшее время получит также «Энплейт». После середины мая предстоит контрольное обследование.
14.04.2022
Пока Лиза не нуждается в стационарном лечении, поэтому ее выписали домой. Но ей по-прежнему необходимо продолжать лечение, принимая препарат «Энплейт». На его покупку надо собрать 296 930 рублей.
15.03.2022
Терапия препаратом «Адцетрис», к сожалению, не дала результата. Врачами было принято решение начать лечение противоопухолевым препаратом «Опдиво». В случае положительного ответа на лечение, Лизе предстоит пересадка костного мозга. Сейчас нужно восемь флаконов лекарства стоимостью 278 037 рублей.
01.03.2022
Позади пять блоков терапии. Лиза в стабильном состоянии. По результатам обследования будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения.
31.01.2022
Вновь перенос сроков госпитализации из-за карантина (мы видим, насколько сейчас тяжелая эпидемическая ситуация), продолжается лечение «Адцетрисом» по месту жительства.
17.01.2022
Приехать в московскую клинику в планируемые сроки не удалось из-за карантина, Лиза пока продолжает лечение в Рязани. Для завершения протокола нужен еще один курс с «Адцетрисом», завтра закупленные лекарства поступят в клинику.
23.12.2021
Предполагалась аутотрансплантация. Но возникли инфекционные проблемы, поэтому Лиза для верности получит еще одно введение «Адцетриса», на Новый год ее отпустят домой, а уже в конце января она приедет на аутотрансплантацию.
24.11.2021
Продолжается терапия «Адцетрисом», лекарство переносится хорошо.
03.11.2021
Лиза получает «Адцетрис» и сопроводительную терапию. Врачи считают, что ей потребуется 3-4 курса противорецидивного лечения.
26.10.2021
Лиза полгода лечилась по месту жительства, все шло неплохо, но затем случился ранний рецидив болезни. Сейчас девочка вместе с мамой находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Противорецидивная терапия препаратом «Адцетрис» должна помочь Лизе выйти в ремиссию. Стоимость трех курсов лекарства — 1 132 310 рублей.
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Лиза хочет танцевать
И не что-нибудь, а брейк-данс! Это любимый Лизин танец. Но пока девочке можно только рисовать.