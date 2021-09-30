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Лиза Ларикова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Березовка (Белгородская обл.)
Возраст4 года
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У Лизы аллергия на основное лекарство терапии. Чтобы продолжить лечение, девочке нужен зарубежный аналог — дорогостоящий препарат «Эрвиназа».

Ход лечения

06.07.2022

Лиза в ремиссии. Живет дома, получает необходимое лечение, последний раз на проверке была в мае. Все хорошо.

25.10.2021

Самочувствие хорошее, все планово, терапия «Эрвиназой» продолжается. Лиза живет на амбулаторной квартире.

05.10.2021

Деньги собраны, Лиза получает «Эрвиназу», переведена на амбулаторную квартиру, все хорошо.

Весь ход лечения

Ваша помощь Лизе

30.09.21
П*******н А.200 ₽
30.09.21
Г*****а Н.5 000 ₽
30.09.21
350 ₽
30.09.21
Д******о Н.200 ₽
30.09.21
С****в И.2 000 ₽
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Статьи о Лизе

29.07.2022

У меня все хорошо!

Мы попросили подопечную фонда Лизу Ларикову прислать нам привет из дома. Она записала два видео! Оба трогательные до слез. Главное, что у девочки все хорошо. А помогли ей, конечно, вы!

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