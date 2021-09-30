|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Березовка (Белгородская обл.)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
06.07.2022
Лиза в ремиссии. Живет дома, получает необходимое лечение, последний раз на проверке была в мае. Все хорошо.
25.10.2021
Самочувствие хорошее, все планово, терапия «Эрвиназой» продолжается. Лиза живет на амбулаторной квартире.
05.10.2021
Деньги собраны, Лиза получает «Эрвиназу», переведена на амбулаторную квартиру, все хорошо.
Ваша помощь Лизе
|П*******н А.
|200 ₽
|Г*****а Н.
|5 000 ₽
|350 ₽
|Д******о Н.
|200 ₽
|С****в И.
|2 000 ₽
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У меня все хорошо!
Мы попросили подопечную фонда Лизу Ларикову прислать нам привет из дома. Она записала два видео! Оба трогательные до слез. Главное, что у девочки все хорошо. А помогли ей, конечно, вы!