Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Люда Савельева

Сбор завершен
Диагнозлимфома Ходжкина
ГородМосква
Возраст20 лет
Поделиться:
У Люды лимфома Ходжкина. В сентябре 2022 года у девушки состоялась аутотрансплантация костного мозга.

Ход лечения

15.03.2023

Терапия продолжается, Люда пока обеспечена препаратом до середины апреля.

15.02.2023

В конце февраля Люда госпитализируется по месту жительства для очередного введения «Адцетриса». Клиника уже заказала препарат, но его поставка задерживается, поэтому врачи попросили помочь с обеспечением лекарством на еще одно введение.

30.12.2022

По данным ПЭТ/КТ-исследования, девушке удалось выйти в полную ремиссию. Теперь, чтобы ее не потерять, Люде рекомендована дальнейшая терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость шести флаконов лекарства 1 130 520 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Люде

10.01.23
200 ₽
10.01.23
100 ₽
10.01.23
100 ₽
10.01.23
5 000 ₽
10.01.23
453 845 ₽
Все пожертвования

Статьи о Люде

10.01.2023

Люда ждет, когда лимфоциты начнут расти

У 19-летней Люды лимфома Ходжкина. После трансплантации костного мозга ей удалось добиться ремиссии. Теперь чтобы полностью справиться с болезнью, девушке необходим курс противоопухолевого препарата «Адцетрис».

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari