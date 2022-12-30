Ход лечения
15.03.2023
Терапия продолжается, Люда пока обеспечена препаратом до середины апреля.
15.02.2023
В конце февраля Люда госпитализируется по месту жительства для очередного введения «Адцетриса». Клиника уже заказала препарат, но его поставка задерживается, поэтому врачи попросили помочь с обеспечением лекарством на еще одно введение.
30.12.2022
По данным ПЭТ/КТ-исследования, девушке удалось выйти в полную ремиссию. Теперь, чтобы ее не потерять, Люде рекомендована дальнейшая терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость шести флаконов лекарства 1 130 520 рублей.
Ваша помощь Люде
|200 ₽
|100 ₽
|100 ₽
|5 000 ₽
|453 845 ₽
Статьи о Люде
Люда ждет, когда лимфоциты начнут расти
У 19-летней Люды лимфома Ходжкина. После трансплантации костного мозга ей удалось добиться ремиссии. Теперь чтобы полностью справиться с болезнью, девушке необходим курс противоопухолевого препарата «Адцетрис».