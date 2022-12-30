По данным ПЭТ/КТ-исследования, девушке удалось выйти в полную ремиссию. Теперь, чтобы ее не потерять, Люде рекомендована дальнейшая терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость шести флаконов лекарства 1 130 520 рублей.