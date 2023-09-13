Ход лечения
31.10.2023
Максим опять в реанимации с осложнениями: тромботическая микроангиопатия, почечная и печеночная недостаточность, высокий риск инфекций. Продолжается интенсивная лекарственная терапия.
03.10.2023
Состояние стабильное, без ухудшений, но нужны переливания тромбоцитов и плазмы. Кроме того, нужно продолжать лечение по поводу хронической РТПХ.
15.09.2023
Средства собраны, спасибо! К сожалению, сейчас еще одна проблема: у Максима резко обострилась кожная и печеночная РТПХ. Так что врачи собираются подключить к терапии еще один препарат: «Козэнтикс».
Ваша помощь Максиму
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