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Максим Алешин

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
ГородБрянск
Возраст3 года
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Максим лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева от ювенильного миеломоноцитарного лейкоза.

Ход лечения

31.10.2023

Максим опять в реанимации с осложнениями: тромботическая микроангиопатия, почечная и печеночная недостаточность, высокий риск инфекций. Продолжается интенсивная лекарственная терапия.

03.10.2023

Состояние стабильное, без ухудшений, но нужны переливания тромбоцитов и плазмы. Кроме того, нужно продолжать лечение по поводу хронической РТПХ.

15.09.2023

Средства собраны, спасибо! К сожалению, сейчас еще одна проблема: у Максима резко обострилась кожная и печеночная РТПХ. Так что врачи собираются подключить к терапии еще один препарат: «Козэнтикс».

Весь ход лечения

Ваша помощь Максиму

13.09.23
10 ₽
13.09.23
150 ₽
13.09.23
500 ₽
13.09.23
1 200 ₽
13.09.23
117 568 ₽
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