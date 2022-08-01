Позавчера умер Максим Дрогаль. Почти два месяца мальчик провел в реанимации, врачи очень старались помочь ему, но осложнения были слишком тяжелыми.

Максим болел долго: первые признаки лейкоза появились еще в 2018 году. Казалось, что после трансплантации костного мозга удастся справиться с болезнью: Максим довольно быстро восстановился и выписался. Но его догнали поздние осложнения трансплантации, которые становились все тяжелее и тяжелее, несмотря на все лекарства, которые мальчик принимал. К сожалению, и так тоже бывает.

Максим любил рисование и конструирование и мечтал стать инженером… Ему было всего тринадцать лет.

Светлая память. Сил маме и родным.