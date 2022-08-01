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Максим Дрогаль

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Степное озеро (Алтайский край)
Дата смерти10.12.2022
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12.12.2022

Позавчера умер Максим Дрогаль. Почти два месяца мальчик провел в реанимации, врачи очень старались помочь ему, но осложнения были слишком тяжелыми.

Максим болел долго: первые признаки лейкоза появились еще в 2018 году. Казалось, что после трансплантации костного мозга удастся справиться с болезнью: Максим довольно быстро восстановился и выписался. Но его догнали поздние осложнения трансплантации, которые становились все тяжелее и тяжелее, несмотря на все лекарства, которые мальчик принимал. К сожалению, и так тоже бывает.

Максим любил рисование и конструирование и мечтал стать инженером… Ему было всего тринадцать лет.

Светлая память. Сил маме и родным.

30.11.2022

К сожалению, Максим до сих пор в реанимации с полиорганной недостаточностью, без существенной динамики.

18.10.2022

У Максима инфекции, дыхательная недостаточность, нужна интенсивная терапия.

21.09.2022

Хроническая кожная РПХ без динамики, «Джакави» принимает.

31.08.2022

Температура нормальная, продолжается иммуносупрессивная терапия с «Джакави».

16.08.2022

Средства собраны. Максим сейчас в стационаре кратковременного лечения, получает «Джакави», ухудшений нет.

01.08.2022

Почти год назад мальчику провели трансплантацию костного мозга. Сейчас Максима беспокоит кожная форма реакции «трансплантат против хозяина». Для лечения необходим препарат «Джакави». Стоимость упаковки лекарства 91 175 рублей.

Ваша помощь Максиму

02.08.22
1 000 ₽
02.08.22
Б********а100 ₽
02.08.22
3 000 ₽
03.08.22
И****в И.1 000 ₽
03.08.22
802 ₽
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