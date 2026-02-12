Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Максим Шмельков

Помочь
408 000 ₽406 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
ГородСтерлитамак, Республика Башкортостан
Возраст13 лет
Поделиться:
Максим борется с осложнениями после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

12.02.2026

Больше пяти месяцев прошло с момента проведения пересадки костного мозга. Пока у Максима сохраняются осложнения: энтероколит, реакция «трансплантат против хозяина», которая затронула желудок и печень. Поскольку полного восстановления иммунной системы после трансплантации добиться не удалось, мальчику провели доливку донорских клеток. Сейчас важно справиться с осложнениями, которые уже есть, и не допустить развития тех, которые могут возникнуть после доливки. В этом должен помочь препарат «Энтивио». Максиму нужно четыре флакона лекарства стоимостью 408 000 рублей.

Ваша помощь Максиму

12.02.26
1 500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari