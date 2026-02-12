Больше пяти месяцев прошло с момента проведения пересадки костного мозга. Пока у Максима сохраняются осложнения: энтероколит, реакция «трансплантат против хозяина», которая затронула желудок и печень. Поскольку полного восстановления иммунной системы после трансплантации добиться не удалось, мальчику провели доливку донорских клеток. Сейчас важно справиться с осложнениями, которые уже есть, и не допустить развития тех, которые могут возникнуть после доливки. В этом должен помочь препарат «Энтивио». Максиму нужно четыре флакона лекарства стоимостью 408 000 рублей.