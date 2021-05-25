|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Струнино Владимирской области
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
07.07.2021
Марина на амбулаторной квартире, продолжает лечение по протоколу, больничный этап потихоньку близится к концу. Особых токсических и инфекционных осложнений нет, все планово.
31.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!
25.05.2021
У Марины острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Она вышла в ремиссию, неплохо себя чувствует и продолжает лечение амбулаторно: живет на квартире фонда и регулярно приходит в больницу на процедуры.
Для продолжении терапии Марине необходим «Целькристин» — зарубежный препарат с действующим веществом винкристин. Без винкристина невозможна химиотерапия при диагнозе Марины, да и при многих других детских онкозаболеваниях. В прошлом году в России, однако, сложилась тяжелая ситуация с его доступностью, и нет никаких гарантий, что в этом году дефицит в любой момент не возникнет. В то же время зарубежный «Целькристин» хорошо себя зарекомендовал, и врачи попросили о его закупке. В лекарстве нуждается большая группа пациентов больницы, всего собрать необходимо 853 000 рублей.
Ваша помощь Марине
|2 000 ₽
|300 ₽
|V.
|500 ₽
|Л***************а Е.
|100 ₽
|Legal Run 2021
|798 338 ₽