У Марины острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Она вышла в ремиссию, неплохо себя чувствует и продолжает лечение амбулаторно: живет на квартире фонда и регулярно приходит в больницу на процедуры.

Для продолжении терапии Марине необходим «Целькристин» — зарубежный препарат с действующим веществом винкристин. Без винкристина невозможна химиотерапия при диагнозе Марины, да и при многих других детских онкозаболеваниях. В прошлом году в России, однако, сложилась тяжелая ситуация с его доступностью, и нет никаких гарантий, что в этом году дефицит в любой момент не возникнет. В то же время зарубежный «Целькристин» хорошо себя зарекомендовал, и врачи попросили о его закупке. В лекарстве нуждается большая группа пациентов больницы, всего собрать необходимо 853 000 рублей.