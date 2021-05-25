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Марина Гусева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСтрунино Владимирской области
Возраст18 лет
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Марине и другим детям из того же отделения нужен зарубежный противоопухолевый препарат с действующим веществом винкристин. В прошлом году в России именно с препаратами винкристина сложилась особенно тяжелая ситуация.

Ход лечения

07.07.2021

Марина на амбулаторной квартире, продолжает лечение по протоколу, больничный этап потихоньку близится к концу. Особых токсических и инфекционных осложнений нет, все планово.

31.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!

25.05.2021

У Марины острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Она вышла в ремиссию, неплохо себя чувствует и продолжает лечение амбулаторно: живет на квартире фонда и регулярно приходит в больницу на процедуры.

Для продолжении терапии Марине необходим «Целькристин» — зарубежный препарат с действующим веществом винкристин. Без винкристина невозможна химиотерапия при диагнозе Марины, да и при многих других детских онкозаболеваниях. В прошлом году в России, однако, сложилась тяжелая ситуация с его доступностью, и нет никаких гарантий, что в этом году дефицит в любой момент не возникнет. В то же время зарубежный «Целькристин» хорошо себя зарекомендовал, и врачи попросили о его закупке. В лекарстве нуждается большая группа пациентов больницы, всего собрать необходимо 853 000 рублей.

Ваша помощь Марине

30.05.21
2 000 ₽
31.05.21
300 ₽
31.05.21
V.500 ₽
31.05.21
Л***************а Е.100 ₽
31.05.21
Legal Run 2021798 338 ₽
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