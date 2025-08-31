Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Матвей Доронин

272 254 ₽270 154 ₽ осталось собрать
ДиагнозГиперэозинофильный синдром
ГородМосква
Возраст3 года
У Матвея редкий диагноз — гиперэозинофильный синдром. Мальчик лечится в Центре Димы Рогачева.

Ход лечения

01.09.2025

Первые признаки болезни появились еще в 2022 году, но окончательный диагноз поставили только в апреле 2025-го. При гиперэозинофильном синдроме в крови постоянно держится аномально высокий уровень определенных клеток — эозинофилов. Такое состояние довольно опасно: со временем эти клетки могут начинать атаковать внутренние органы, кроме того, на его фоне может развиться лейкоз. Врачи подобрали мальчику препарат «Фазенра» (бенрализумаб), стоимость ближайшего курса — 272 254 рубля.

