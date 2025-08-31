Первые признаки болезни появились еще в 2022 году, но окончательный диагноз поставили только в апреле 2025-го. При гиперэозинофильном синдроме в крови постоянно держится аномально высокий уровень определенных клеток — эозинофилов. Такое состояние довольно опасно: со временем эти клетки могут начинать атаковать внутренние органы, кроме того, на его фоне может развиться лейкоз. Врачи подобрали мальчику препарат «Фазенра» (бенрализумаб), стоимость ближайшего курса — 272 254 рубля.