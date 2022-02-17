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Милина Конышева

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городс. Горноводяное (Волгоградская область)
Дата смерти7.08.2022
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Ход лечения

08.08.2022

Мы получили трагическое известие: вчера вечером Милины не стало. Удивительной, талантливой, красивой, умной, замечательной девушки. Мы познакомились почти год назад и с тех пор старались не упускать Милину из вида. Радовались ее успехам, вместе гуляли на выпускном, очень ждали поступления в институт. Но она решила перенести его на следующий год, в этом году ставила перед собой задачу выздороветь. И очень стремилась к этому. Однако болезнь оказалась сильнее.

Сил родным и близким.

14.06.2022

Сейчас девушка старается справиться с серьезной сосудистой проблемой (тромботической микроангиопатией). Милине необходима терапия иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость двух флаконов лекарства 546 170 рублей.

16.05.2022

Два с половиной месяца после трансплантации, у Милины в целом все стабильно, получает противовирусную профилактику, находится под динамическим наблюдением в стационаре кратковременного лечения.

Весь ход лечения

Статьи о Милине

21.06.2022

Еще один важный день в жизни Милины

Милина очень ждала трансплантацию костного мозга. ТКМ состоялась в самом начале марта, сейчас лечение все еще продолжается, но, к счастью, не мешает девушке готовиться к другому важному событию.

17.02.2022

Милина хочет сдвинуться с места

Уже год Милина в больнице. Но самое главное у нее впереди: трансплантация костного мозга. Донор найден, нужно оплатить его поиск и активацию.

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