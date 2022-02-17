Мы получили трагическое известие: вчера вечером Милины не стало. Удивительной, талантливой, красивой, умной, замечательной девушки. Мы познакомились почти год назад и с тех пор старались не упускать Милину из вида. Радовались ее успехам, вместе гуляли на выпускном, очень ждали поступления в институт. Но она решила перенести его на следующий год, в этом году ставила перед собой задачу выздороветь. И очень стремилась к этому. Однако болезнь оказалась сильнее.

Сил родным и близким.