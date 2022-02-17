|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|с. Горноводяное (Волгоградская область)
|Дата смерти
|7.08.2022
Ход лечения
08.08.2022
Мы получили трагическое известие: вчера вечером Милины не стало. Удивительной, талантливой, красивой, умной, замечательной девушки. Мы познакомились почти год назад и с тех пор старались не упускать Милину из вида. Радовались ее успехам, вместе гуляли на выпускном, очень ждали поступления в институт. Но она решила перенести его на следующий год, в этом году ставила перед собой задачу выздороветь. И очень стремилась к этому. Однако болезнь оказалась сильнее.
Сил родным и близким.
14.06.2022
Сейчас девушка старается справиться с серьезной сосудистой проблемой (тромботической микроангиопатией). Милине необходима терапия иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость двух флаконов лекарства 546 170 рублей.
16.05.2022
Два с половиной месяца после трансплантации, у Милины в целом все стабильно, получает противовирусную профилактику, находится под динамическим наблюдением в стационаре кратковременного лечения.
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