|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Новопавловка (Забайкальский край)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
29.10.2023
Средства собраны, спасибо! По РТПХ у Миши уже удалось достичь некоторой положительной динамики, пусть и дальше будет не хуже.
25.10.2023
Почти два месяца после трансплантации. Сейчас Мише необходимо еще одно введение препарата «Энтивио» для лечения кишечной формы РТПХ. Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
25.09.2023
Месяц после трансплантации. Миша в стабильном состоянии, из проблем только насморк, получает терапию для профилактики РТПХ.
Ваша помощь Мише
|500 ₽
|300 ₽
|100 ₽
|330 ₽
|5 555 ₽
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