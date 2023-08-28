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Миша Колесников

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Новопавловка (Забайкальский край)
Возраст5 лет
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У Миши состоялась трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

29.10.2023

Средства собраны, спасибо! По РТПХ у Миши уже удалось достичь некоторой положительной динамики, пусть и дальше будет не хуже.

25.10.2023

Почти два месяца после трансплантации. Сейчас Мише необходимо еще одно введение препарата «Энтивио» для лечения кишечной формы РТПХ. Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

25.09.2023

Месяц после трансплантации. Миша в стабильном состоянии, из проблем только насморк, получает терапию для профилактики РТПХ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Мише

28.10.23
500 ₽
28.10.23
300 ₽
28.10.23
100 ₽
28.10.23
330 ₽
28.10.23
5 555 ₽
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Статьи о Мише

28.08.2023

Мишка и его улыбка

Полная задора и огня: даже в стерильном боксе, где все строго, по правилам и с огромными ограничениями, Миша играет, смеется и не может усидеть на месте.

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