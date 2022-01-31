Некоторое время назад у Миши случился поздний рецидив заболевания. Мальчик получал обычную протокольную химиотерапию, вышел в полную ремиссию, но затем на фоне «химии» развились серьезные осложнения. Из-за них невозможно завершить нынешний этап терапии: приходится откладывать введения препаратов, что, конечно, снижает эффективность лечения. Чтобы мальчик все-таки мог завершить интенсивный этап лечения с максимальными шансами на успех, врачи приняли решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на курс эффективного, но, увы, очень дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость 9 флаконов лекарства — 1 452 402 рублей.