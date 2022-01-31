Ход лечения
05.03.2022
Миша переведен в НМИЦ ДГОИ на лучевую терапию. На 12 марта запланирована выписка домой! Через полтора-два месяца надо будет приехать на проверку и поддерживающую терапию.
21.02.2022
Терапию препаратом «Блинцито» получил в полном объеме.
31.01.2022
Некоторое время назад у Миши случился поздний рецидив заболевания. Мальчик получал обычную протокольную химиотерапию, вышел в полную ремиссию, но затем на фоне «химии» развились серьезные осложнения. Из-за них невозможно завершить нынешний этап терапии: приходится откладывать введения препаратов, что, конечно, снижает эффективность лечения. Чтобы мальчик все-таки мог завершить интенсивный этап лечения с максимальными шансами на успех, врачи приняли решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на курс эффективного, но, увы, очень дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость 9 флаконов лекарства — 1 452 402 рублей.
Ваша помощь Мише
|1 000 ₽
|1 200 ₽
|250 ₽
|П******о А.
|10 000 ₽
|С*****а М.
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Вера (и надежда) Миши Мишечкина
Болезнь вернулась к Мише через девять лет. Сейчас мальчику очень трудно. Силы он находит в чтении православной литературы и рисовании.