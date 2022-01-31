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Миша Мишечкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСаранск
Возраст15 лет
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Миша лечится в Российской детской клинической больнице от острого лимфобластного лейкоза.

Ход лечения

05.03.2022

Миша переведен в НМИЦ ДГОИ на лучевую терапию. На 12 марта запланирована выписка домой! Через полтора-два месяца надо будет приехать на проверку и поддерживающую терапию.

21.02.2022

Терапию препаратом «Блинцито» получил в полном объеме.

31.01.2022

Некоторое время назад у Миши случился поздний рецидив заболевания. Мальчик получал обычную протокольную химиотерапию, вышел в полную ремиссию, но затем на фоне «химии» развились серьезные осложнения. Из-за них невозможно завершить нынешний этап терапии: приходится откладывать введения препаратов, что, конечно, снижает эффективность лечения. Чтобы мальчик все-таки мог завершить интенсивный этап лечения с максимальными шансами на успех, врачи приняли решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на курс эффективного, но, увы, очень дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость 9 флаконов лекарства — 1 452 402 рублей.

Ваша помощь Мише

14.02.22
1 000 ₽
14.02.22
1 200 ₽
14.02.22
250 ₽
14.02.22
П******о А.10 000 ₽
14.02.22
С*****а М.9 000 ₽
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Статьи о Мише

10.02.2022

Вера (и надежда) Миши Мишечкина

Болезнь вернулась к Мише через девять лет. Сейчас мальчику очень трудно. Силы он находит в чтении православной литературы и рисовании.

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