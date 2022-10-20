|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Кудиново (Калужская область)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
15.12.2022
Миша выписан. По последним данным, «Джадену» мальчику все-таки не потребовался, препарат будет передан Вике Лаврентьевой, девочке, которая пока еще продолжает больничное лечение.
15.11.2022
У Миши некоторое улучшение состояния: нормальная температура, меньше проявления кишечной РТПХ. Скоро начнется прием «Джадену».
20.10.2022
Уже больше двух лет Миша борется с острым лимфобластным лейкозом. Позади две трансплантации и клеточная терапия. Сейчас у него в числе прочих есть проблема, связанная с многочисленными переливаниями крови: перегрузка организма железом. Чтобы исправить ситуацию, нужен препарат «Джадену». Стоимость одной упаковки 84 430 рублей.
Ваша помощь Мише
|В*******а Е.
|200 ₽
|3 000 ₽
|500 ₽
|т******о с.
|1 200 ₽
|64 000 ₽