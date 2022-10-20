Уже больше двух лет Миша борется с острым лимфобластным лейкозом. Позади две трансплантации и клеточная терапия. Сейчас у него в числе прочих есть проблема, связанная с многочисленными переливаниями крови: перегрузка организма железом. Чтобы исправить ситуацию, нужен препарат «Джадену». Стоимость одной упаковки 84 430 рублей.