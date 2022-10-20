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Миша Шведчиков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Кудиново (Калужская область)
Возраст5 лет
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У Миши осложнения после повторной трансплантации костного мозга.

Ход лечения

15.12.2022

Миша выписан. По последним данным, «Джадену» мальчику все-таки не потребовался, препарат будет передан Вике Лаврентьевой, девочке, которая пока еще продолжает больничное лечение.

15.11.2022

У Миши некоторое улучшение состояния: нормальная температура, меньше проявления кишечной РТПХ. Скоро начнется прием «Джадену».

20.10.2022

Уже больше двух лет Миша борется с острым лимфобластным лейкозом. Позади две трансплантации и клеточная терапия. Сейчас у него в числе прочих есть проблема, связанная с многочисленными переливаниями крови: перегрузка организма железом. Чтобы исправить ситуацию, нужен препарат «Джадену». Стоимость одной упаковки 84 430 рублей.

Ваша помощь Мише

21.10.22
В*******а Е.200 ₽
21.10.22
3 000 ₽
21.10.22
500 ₽
21.10.22
т******о с.1 200 ₽
22.10.22
64 000 ₽
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