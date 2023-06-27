27.06.2023

Красный пояс по айкидо и другие увлечения Никиты

Когда Никита узнал, что у него рецидив, он, конечно, сильно расстроился. Позлился, постучал боксерскую грушу и даже поплакал. А потом понял, что надо продолжать жить. Отлично сдал ОГЭ и нашел хобби: делает изделия из кожи.