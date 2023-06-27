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Никита Кубошов

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородМытищи
Возраст16 лет
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В декабре у Никиты случился рецидив лимфомы Ходжкина. Юноша лечится в Московском областном онкодиспансере.

Ход лечения

16.10.2023

Разработан план дальнейшей терапии для закрепления достигнутой ремиссии. После блока химиотерапии Никите предстоит аутотрансплантация, предположительно в РДКБ.

02.10.2023

Никита выписывался на время, сейчас снова госпитализирован. Получает терапию с препаратом «Келикс».

15.08.2023

Никите нужно вновь сменить терапию. Обсуждается лечение с применением препаратов «Келикс» и «Китруда».

Весь ход лечения

Ваша помощь Никите

28.06.23
1 000 ₽
28.06.23
1 000 ₽
28.06.23
500 ₽
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A****m1 000 ₽
28.06.23
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Статьи о Никите

27.06.2023

Красный пояс по айкидо и другие увлечения Никиты

Когда Никита узнал, что у него рецидив, он, конечно, сильно расстроился. Позлился, постучал боксерскую грушу и даже поплакал. А потом понял, что надо продолжать жить. Отлично сдал ОГЭ и нашел хобби: делает изделия из кожи.

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