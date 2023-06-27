Ход лечения
16.10.2023
Разработан план дальнейшей терапии для закрепления достигнутой ремиссии. После блока химиотерапии Никите предстоит аутотрансплантация, предположительно в РДКБ.
02.10.2023
Никита выписывался на время, сейчас снова госпитализирован. Получает терапию с препаратом «Келикс».
15.08.2023
Никите нужно вновь сменить терапию. Обсуждается лечение с применением препаратов «Келикс» и «Китруда».
Ваша помощь Никите
|1 000 ₽
|1 000 ₽
|500 ₽
|A****m
|1 000 ₽
|10 000 ₽
Статьи о Никите
Красный пояс по айкидо и другие увлечения Никиты
Когда Никита узнал, что у него рецидив, он, конечно, сильно расстроился. Позлился, постучал боксерскую грушу и даже поплакал. А потом понял, что надо продолжать жить. Отлично сдал ОГЭ и нашел хобби: делает изделия из кожи.