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Никита Сучков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЧеремхово (Иркутская область)
Возраст14 лет
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У Никиты второй рецидив острого миелобластного лейкоза. Впереди трансплантация костного мозга, к которой нужно хорошо подготовиться.

Ход лечения

16.09.2021

Почти два месяца после трансплантации. Нужна профилактика инфекций, однако в целом ситуация достаточно стабильная.

24.08.2021

После трансплантации прошел уже месяц. Терапия «Дефителио» завершена, но нужны лекарства для лечения и профилактики бактериальных, грибковых, вирусных инфекций.

31.07.2021

Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.

Повторная трансплантация от неродственного донора проведена. На первое время Никите был передан «Дефителио» от другого ребенка, но сейчас уже оплачена партия лекарства для самого Никиты.

Весь ход лечения

Ваша помощь Никите

31.07.21
500 ₽
31.07.21
1 200 ₽
31.07.21
200 ₽
31.07.21
16 000 ₽
31.07.21
8 000 ₽
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Статьи о Никите

21.07.2021

День рождения Никита снова встретит в больнице

Ему предстоит повторная пересадка костного мозга. У Никиты высок риск опасного осложнения, необходимо лекарство.

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