|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Черемхово (Иркутская область)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
16.09.2021
Почти два месяца после трансплантации. Нужна профилактика инфекций, однако в целом ситуация достаточно стабильная.
24.08.2021
После трансплантации прошел уже месяц. Терапия «Дефителио» завершена, но нужны лекарства для лечения и профилактики бактериальных, грибковых, вирусных инфекций.
31.07.2021
Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.
Повторная трансплантация от неродственного донора проведена. На первое время Никите был передан «Дефителио» от другого ребенка, но сейчас уже оплачена партия лекарства для самого Никиты.
Ваша помощь Никите
|500 ₽
|1 200 ₽
|200 ₽
|16 000 ₽
|8 000 ₽
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