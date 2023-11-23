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Оля Старикова

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188 890 ₽187 990 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит, аутовоспалительный синдром
ГородМосква
Возраст3 года
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У Оли иммунодефицит. Несколько дней назад девочка поступила в Центр им. Дмитрия Рогачева с осложнениями.

Ход лечения

23.11.2023

У Оли редчайший и серьезный врожденный дефект иммунной системы, и она лечится очень давно: с восьмимесячного возраста. Аутовоспалительный синдром означает, что у девочки безо всяких инфекций возникают тяжелые воспаления. Постоянно нужно лечение, иначе состояние ухудшается. Девочка принимает несколько лекарств, но врачи говорят, что для устойчивого контроля над заболеванием обязательно нужен препарат «Кинерет». Сейчас на покупку лекарства требуется 188 890 рублей.

Ваша помощь Оле

24.11.23
700 ₽
24.11.23
200 ₽
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