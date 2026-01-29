Главное проявление диагноза Полины — первичный иммунодефицит. В такой ситуации помочь может только пересадка костного мозга. Ее провели в июле прошлого года. Сейчас у девочки проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Полине нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Четыре флакона лекарства стоят 147 200 рублей. Мы просим вас о помощи!