благотворительный фонд

Полина Солодникова

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Ниймеген
Городгород Миасс (Челябинская область)
Возраст9 лет
Полина проходит лечение в Центре имени Димы Рогачева. У нее редкое генетическое заболевание — синдром Ниймеген.

Ход лечения

29.01.2026

Главное проявление диагноза Полины — первичный иммунодефицит. В такой ситуации помочь может только пересадка костного мозга. Ее провели в июле прошлого года. Сейчас у девочки проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Полине нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Четыре флакона лекарства стоят 147 200 рублей. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Полине

30.01.26
Д****с Е.100 ₽
30.01.26
700 ₽
30.01.26
700 ₽
30.01.26
200 ₽
30.01.26
44 277 ₽
Все пожертвования

