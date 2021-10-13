Пять месяцев назад у Саргиса начались сильные носовые кровотечения. Врачи по месту жительства провели обследование, которое выявило объемное образование носоглотки, полости носа, клиновидной пазухи и крылонебной ямки. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где успешно проводятся операции по удалению таких новообразований. В Ереване такую операцию провести не могут, а в России лечение Саргиса, как иностранца, будет стоить 831 000 рублей.