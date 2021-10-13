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Саргис Григорян

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильная ангиофиброма
ГородЕреван (Армения)
Возраст16 лет
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У Саргиса большая доброкачественная опухоль в носоглотке. Чтобы ее удалить, нужна эндоскопическая операция.

Ход лечения

29.10.2021

Саргис прооперирован. Не без приключений: при первой попытке госпитализации он затемпературил, и лечение пришлось отложить. На второй раз все прошло по плану. Опухоль удалили в два этапа, мальчика выписали. Теперь только важно, чтобы она не вернулась.

13.10.2021

Пять месяцев назад у Саргиса начались сильные носовые кровотечения. Врачи по месту жительства провели обследование, которое выявило объемное образование носоглотки, полости носа, клиновидной пазухи и крылонебной ямки. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где успешно проводятся операции по удалению таких новообразований. В Ереване такую операцию провести не могут, а в России лечение Саргиса, как иностранца, будет стоить 831 000 рублей.

Ваша помощь Саргису

27.10.21
5 000 ₽
27.10.21
700 ₽
28.10.21
100 ₽
28.10.21
Ш***в И.3 000 ₽
28.10.21
75 680 ₽
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Саргису трудно дышать

И так уже два года. Сначала думали, что искривлена перегородка, но все оказалось гораздо хуже: опухоль.

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