3.05.2023

Саша улыбается, но редко

В основном, когда рассказывает про трюковый самокат, день рождения и торт со свечками. И сразу грустнеет, когда речь заходит о болезни. У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза, и лечение сначала давалось ему тяжело.