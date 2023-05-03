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Саша Валуев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Марьино (Московская область)
Возраст10 лет
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У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

20.10.2023

Саша выписан в полной ремиссии по лейкозу. Удачи! Ждем на плановую госпитализацию в феврале 2023 года.

02.10.2023

Сохраняется ремиссия по лейкозу, самочувствие нормальное. Признаков печеночной недостаточности сейчас нет.

01.09.2023

У Саши полная ремиссия (без минимальной остаточной болезни). Обследуется.

Весь ход лечения

Ваша помощь Саше

31.05.23
784 ₽
31.05.23
50 ₽
31.05.23
400 ₽
31.05.23
Д*******а С.10 ₽
31.05.23
10 000 ₽
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Статьи о Саше

3.05.2023

Саша улыбается, но редко

В основном, когда рассказывает про трюковый самокат, день рождения и торт со свечками. И сразу грустнеет, когда речь заходит о болезни. У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза, и лечение сначала давалось ему тяжело.

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