|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Марьино (Московская область)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
20.10.2023
Саша выписан в полной ремиссии по лейкозу. Удачи! Ждем на плановую госпитализацию в феврале 2023 года.
02.10.2023
Сохраняется ремиссия по лейкозу, самочувствие нормальное. Признаков печеночной недостаточности сейчас нет.
01.09.2023
У Саши полная ремиссия (без минимальной остаточной болезни). Обследуется.
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Статьи о Саше
Саша улыбается, но редко
В основном, когда рассказывает про трюковый самокат, день рождения и торт со свечками. И сразу грустнеет, когда речь заходит о болезни. У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза, и лечение сначала давалось ему тяжело.