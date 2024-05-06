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103 000 ₽49 500 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Москва
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
06.05.2024
Острый миелобластный лейкоз у мальчика диагностировали полтора года назад. Тогда ему удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, пять месяцев назад у Севы подтвердился рецидив. Недавно у него состоялась трансплантация костного мозга и сейчас, для профилактики кишечной формы РТПХ, мальчику необходимо введение препарата «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 103 000 рублей.
Ваша помощь Семе
06.05.24
|500 ₽
06.05.24
|3 000 ₽
06.05.24
|50 000 ₽