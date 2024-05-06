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Сема Панин

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103 000 ₽49 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст9 лет
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В марте у Семы состоялась трансплантация костного мозга в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

06.05.2024

Острый миелобластный лейкоз у мальчика диагностировали полтора года назад. Тогда ему удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, пять месяцев назад у Севы подтвердился рецидив. Недавно у него состоялась трансплантация костного мозга и сейчас, для профилактики кишечной формы РТПХ, мальчику необходимо введение препарата  «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 103 000 рублей.

Ваша помощь Семе

06.05.24
500 ₽
06.05.24
3 000 ₽
06.05.24
50 000 ₽
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