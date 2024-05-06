Острый миелобластный лейкоз у мальчика диагностировали полтора года назад. Тогда ему удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, пять месяцев назад у Севы подтвердился рецидив. Недавно у него состоялась трансплантация костного мозга и сейчас, для профилактики кишечной формы РТПХ, мальчику необходимо введение препарата «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 103 000 рублей.