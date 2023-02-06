Сереже лечится от острого лимфобластного лейкоза. Основной этап он прошел в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, летом уехал домой на поддерживающую терапию. Но каждые шесть недель ему нужно приезжать в клинику: сдать анализы, получить лечение. Госпитализироваться для этого не надо. Можно просто приходить в больницу на процедуры. Это очень удобно всем. Главное — найти, где жить.

Мы рассказали историю Сережи, но примерно так же выглядят истории очень многих подопечных фонда, которые находятся на амбулаторном этапе лечения. Именно для них работает проект «Амбулаторные квартиры», именно его мы просим вас поддержать.

Больше 80 семей могут проживать единовременно в 30 квартирах, которые оплачивает фонд на деньги благотворителей. Чтобы проект работал, в месяц нужно 2 500 000 рублей. Читайте историю ребят: Сережи, Ильи, Вики, Малики. Смотрите видео, делитесь им в соцсетях. Проекту очень нужна ваша помощь.