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Сережа Зайцев

Сбор завершен
ДиагнозПроект «Амбулаторные квартиры»
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Сережа на амбулаторном этапе лечения. Он живет в квартире, которую для него снимает «Подари жизнь». Всего у фонда 30 амбулаторных квартир. И больше 80 детей, которым они сейчас нужны.

06.02.2023

Сереже лечится от острого лимфобластного лейкоза. Основной этап он прошел в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, летом уехал домой на поддерживающую терапию. Но каждые шесть недель ему нужно приезжать в клинику: сдать анализы, получить лечение. Госпитализироваться для этого не надо. Можно просто приходить в больницу на процедуры. Это очень удобно всем. Главное — найти, где жить.

Мы рассказали историю Сережи, но примерно так же выглядят истории очень многих подопечных фонда, которые находятся на амбулаторном этапе лечения. Именно для них работает проект «Амбулаторные квартиры», именно его мы просим вас поддержать.

Больше 80 семей могут проживать единовременно в 30 квартирах, которые оплачивает фонд на деньги благотворителей. Чтобы проект работал, в месяц нужно 2 500 000 рублей. Читайте историю ребят: Сережи, Ильи, Вики, Малики. Смотрите видео, делитесь им в соцсетях. Проекту очень нужна ваша помощь.

Про Сережу: как ему живется в квартире, которую арендует фонд

Видео: Евгения Ванеева

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20.02.23
Ч*********в4 300 ₽
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С*********й В.1 200 ₽
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Рассказ о детях

23.03.2023

Проект «Амбулаторные квартиры»

«Помогает победить страх», «Здесь есть личное пространство», «Тут можно без маски». Несколько слов, но уже хорошо понятно, как живется детям в амбулаторных квартирах. И этому важному проекту по-прежнему нужна ваша поддержка.

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