20.02.2022
Вчера не стало нашей любимицы Снежаны Костиной. Ей было тринадцать лет.
К большому сожалению, через восемь месяцев после операции опухоль вернулась и стала прогрессировать очень быстро. В марте Снежану выписали на паллиативную поддержку, в апреле все было кончено.
Снежана была активной и жизнерадостной. До болезни она много занималась танцами, любила монтировать видеоролики, с удовольствием учила английский и обдумывала дальнейшие планы на жизнь. Да вот только, к сожалению, жизнь оказалась очень короткой.
Светлая память. Сил близким.
25.02.2022
К сожалению, Снежана поступила с клинику с рецидивом. Получает сопроводительную и симптоматическую терапию.
22.06.2021
Как и планировалось, сегодня проведена операция по эндопротезированию.
01.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Снежаны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Снежана продолжает терапию. Операция запланирована на 22 июня.
27.04.2021
Снежана лечится от остеосаркомы с февраля. Сейчас она в Центре детской гематологии: ей предстоит химиотерапия, а после — эндопротезирование. Снежане установят современный «раздвижной» эндопротез (искусственную конструкцию, замещающую удаленный участок кости). Его длина регулируется с помощью магнитного поля. До их изобретения детям по мере роста требовалось несколько операций по раздвижке эндопротеза. Эндопротезы нужной конструкции делают в Великобритании, стоят они очень дорого, и их стоимость даже в лучшем случае лишь на треть покрывается квотой. Эндопротез для Снежаны обойдется в 2 167 730 рублей.
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