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Снежана Костина

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городс. Усть-Мурза, Пензенская обл.
Дата смерти19.04.2022
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20.02.2022

Вчера не стало нашей любимицы Снежаны Костиной. Ей было тринадцать лет.

К большому сожалению, через восемь месяцев после операции опухоль вернулась и стала прогрессировать очень быстро. В марте Снежану выписали на паллиативную поддержку, в апреле все было кончено.

Снежана была активной и жизнерадостной. До болезни она много занималась танцами, любила монтировать видеоролики, с удовольствием учила английский и обдумывала дальнейшие планы на жизнь. Да вот только, к сожалению, жизнь оказалась очень короткой.

Светлая память. Сил близким.

25.02.2022

К сожалению, Снежана поступила с клинику с рецидивом. Получает сопроводительную и симптоматическую терапию.

22.06.2021

Как и планировалось, сегодня проведена операция по эндопротезированию.

01.06.2021

Мы закрываем сбор средств для Снежаны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Снежана продолжает терапию. Операция запланирована на 22 июня.

27.04.2021

Снежана лечится от остеосаркомы с февраля. Сейчас она в Центре детской гематологии: ей предстоит химиотерапия, а после — эндопротезирование. Снежане установят современный «раздвижной» эндопротез (искусственную конструкцию, замещающую удаленный участок кости). Его длина регулируется с помощью магнитного поля. До их изобретения детям по мере роста требовалось несколько операций по раздвижке эндопротеза. Эндопротезы нужной конструкции делают в Великобритании, стоят они очень дорого, и их стоимость даже в лучшем случае лишь на треть покрывается квотой. Эндопротез для Снежаны обойдется в 2 167 730 рублей.

Ваша помощь Снежане

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Статьи о Снежане

27.04.2021

Не думать о плохом и не плакать

Так решила Снежана. А еще она попросила друзей делать вид, что ничего страшного с ней не происходит. Но мы-то знаем, что ей нужна помощь.

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