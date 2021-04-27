Вчера не стало нашей любимицы Снежаны Костиной. Ей было тринадцать лет.

К большому сожалению, через восемь месяцев после операции опухоль вернулась и стала прогрессировать очень быстро. В марте Снежану выписали на паллиативную поддержку, в апреле все было кончено.

Снежана была активной и жизнерадостной. До болезни она много занималась танцами, любила монтировать видеоролики, с удовольствием учила английский и обдумывала дальнейшие планы на жизнь. Да вот только, к сожалению, жизнь оказалась очень короткой.

Светлая память. Сил близким.