Девочка заболела в июле этого года. Прошла стандартную терапию, вышла в ремиссию и сейчас готовится к пересадке костного мозга. Для профилактики тяжелых осложнений после ТКМ, самое опасное из которых — реакция «трансплантат против хозяина», Софии необходим препарат «Энтивио» стоимостью 204 000 рублей.