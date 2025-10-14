Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

София Бутенко

Помочь
204 000 ₽201 667 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородУфа
Возраст3 года
Поделиться:
София готовится к трансплантации костного мозга в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

14.10.2025

Девочка заболела в июле этого года. Прошла стандартную терапию, вышла в ремиссию и сейчас готовится к пересадке костного мозга. Для профилактики тяжелых осложнений после ТКМ, самое опасное из которых — реакция «трансплантат против хозяина», Софии необходим препарат «Энтивио» стоимостью 204 000 рублей.

Ваша помощь Софии

14.10.25
333 ₽
14.10.25
500 ₽
14.10.25
1 000 ₽
14.10.25
500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari