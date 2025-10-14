Помочь
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Уфа
|Возраст
|3 года
14.10.2025
Девочка заболела в июле этого года. Прошла стандартную терапию, вышла в ремиссию и сейчас готовится к пересадке костного мозга. Для профилактики тяжелых осложнений после ТКМ, самое опасное из которых — реакция «трансплантат против хозяина», Софии необходим препарат «Энтивио» стоимостью 204 000 рублей.
