С апреля Степа проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. Во время очередного блока химиотерапии у него возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость девяти флаконов лекарства 1 129 646 рублей.