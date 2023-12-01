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Степа Гаврилюк

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1 129 646 ₽1 129 396 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Татаново (Тамбовская область)
Возраст5 лет
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У Степы аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

01.12.2023

С апреля Степа проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. Во время очередного блока химиотерапии у него возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость девяти флаконов лекарства 1 129 646 рублей.

Ваша помощь Степе

05.12.23
250 ₽
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