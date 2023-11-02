У Степы будет гирлянда

Правда, пока только на окне больничной палаты. Но пятилетний Степа рад и этому, хотя, конечно, очень хочет уехать домой на Новый год.

Долгих девять месяцев мальчик лечится в Российской детской клинической больнице. «В апреле у сына стали сильно болеть ноги, поднялась температура. Мы приехали в нашу областную больницу, и ему поставили диагноз ОРВИ, — рассказывает Надежда, мама Степы. — Но температура не сбивалась. Тогда мы вызвали скорую, и сына решили обследовать. И вот тут обнаружился лейкоз». Степе назначили химиотерапию, и сначала все шло неплохо, но после нескольких блоков возникла сильная аллергия на основное лекарство протокола. Поэтому врачи были вынуждены заменить его на иммунопрепарат «Блинцито».

Степа любит играть в машинки и собирать конструктор Фото: из личного архива

Нужно 1 129 646 рублей на препарат «Блинцито» для Степы Помочь

Уехать домой на Новый год у Степы не получится: он просто не успеет закончить лечение. Но врачи обещали, что если лечение «Блинцито» пройдет успешно, можно будет уехать сразу после. И эта мысль греет и мальчика, и его маму. Дома Степу ждет папа и две сестрички: одна еще совсем маленькая, ей чуть больше года. Надо сказать, что несмотря ни на что, Степа особо не унывает, не боится врачей и стойко переносит все испытания. А еще мечтает встретиться с Дедушкой Морозом (он в больницу к ребятам точно придет, только это пока секрет). И уже даже написал ему письмо, точнее, мама сделала это за него. Степа пока писать не умеет. Но вот гирлянду на окно повесил.