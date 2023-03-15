К счастьюя, Юле лучше. Проблемы со спиной и ногами уходят благодаря работе реабилитологов. Врачей радует положительная динамика. Девочка гуляет с мамой по территории больницы вечерами, стала участницей благотворительной выставки рисунков, была очень рада призу и грамоте.