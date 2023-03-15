Ход лечения
04.10.2023
К счастьюя, Юле лучше. Проблемы со спиной и ногами уходят благодаря работе реабилитологов. Врачей радует положительная динамика. Девочка гуляет с мамой по территории больницы вечерами, стала участницей благотворительной выставки рисунков, была очень рада призу и грамоте.
15.08.2023
Начато оформление льготного получения препаратов по месту жительства. Так что мы очень надеемся, что скоро Юля поедет домой.
21.07.2023
Юля долгое время провела в отделении интенсивной терапии из-за инфекции. Сейчас наконец-то вернулась в отделение гематологии.
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Статьи о Юле
Юля устала болеть
Полгода по больницам, десять дней перерыв и снова на лечение: 8-летняя Юля приехала в клинику на плановую проверку, но, увы, пришлось задержаться. После пересадки костного мозга начались осложнения.