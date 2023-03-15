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Юля Портных

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМиасс
Возраст8 лет
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У Юли осложнения после трансплантации костного мозга, которая состоялась почти полгода назад.

Ход лечения

04.10.2023

К счастьюя, Юле лучше. Проблемы со спиной и ногами уходят благодаря работе реабилитологов. Врачей радует положительная динамика. Девочка гуляет с мамой по территории больницы вечерами, стала участницей благотворительной выставки рисунков, была очень рада призу и грамоте.

15.08.2023

Начато оформление льготного получения препаратов по месту жительства. Так что мы очень надеемся, что скоро Юля поедет домой.

21.07.2023

Юля долгое время провела в отделении интенсивной терапии из-за инфекции. Сейчас наконец-то вернулась в отделение гематологии.

Весь ход лечения

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Статьи о Юле

15.03.2023

Юля устала болеть

Полгода по больницам, десять дней перерыв и снова на лечение: 8-летняя Юля приехала в клинику на плановую проверку, но, увы, пришлось задержаться. После пересадки костного мозга начались осложнения.

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