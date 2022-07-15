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Ульяна Клаченко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Бражное (Красноярский край)
Возраст2 года
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У Ульяны сложный вариант лейкоза, который постоянно мутирует. Девочка готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

10.11.2022

Ульяна в ремиссии, выписана.

20.10.2022

Стабильное состояние, ремиссия, плановая терапия, видимых очагов инфекции нет. Ульяна в стационаре кратковременного лечения.

15.09.2022

Идет приживление, все достаточно планово.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ульяне

11.08.22
И****а Л.2 000 ₽
11.08.22
Б*****в Д.1 200 ₽
11.08.22
М***н В.700 ₽
S*****s M.5 000 ₽
11.08.22
П***о И.3 000 ₽
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Статьи об Ульяне

15.07.2022

Болезнь никак не отпускает Ульяну

У 10-месячной Ульяны сложный случай. Три месяца назад она попала в больницу с острым лимфобластным лейкозом. Но затем опухолевые клетки мутировали в миелоидный вариант, а после — опять в лимфобластный.

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