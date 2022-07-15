Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Бражное (Красноярский край)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
10.11.2022
Ульяна в ремиссии, выписана.
20.10.2022
Стабильное состояние, ремиссия, плановая терапия, видимых очагов инфекции нет. Ульяна в стационаре кратковременного лечения.
15.09.2022
Идет приживление, все достаточно планово.
Ваша помощь Ульяне
11.08.22
|И****а Л.
|2 000 ₽
11.08.22
|Б*****в Д.
|1 200 ₽
11.08.22
|М***н В.
|700 ₽
|S*****s M.
|5 000 ₽
11.08.22
|П***о И.
|3 000 ₽
Статьи об Ульяне
15.07.2022
Болезнь никак не отпускает Ульяну
У 10-месячной Ульяны сложный случай. Три месяца назад она попала в больницу с острым лимфобластным лейкозом. Но затем опухолевые клетки мутировали в миелоидный вариант, а после — опять в лимфобластный.