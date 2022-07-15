15.07.2022

Болезнь никак не отпускает Ульяну

У 10-месячной Ульяны сложный случай. Три месяца назад она попала в больницу с острым лимфобластным лейкозом. Но затем опухолевые клетки мутировали в миелоидный вариант, а после — опять в лимфобластный.