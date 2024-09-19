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216 428 ₽215 827 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Татаурово (Бурятия)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
19.09.2024
Сейчас Вадим готовится к трансплантации костного мозга, и в рамках этапа «кондиционирование» ему необходимо пройти терапию несколькими препаратами, один из которых «Джакави». Это лекарство должно помочь избежать серьезных осложнений после пересадки. Стоимость одной упаковки в нужной дозировке 216 428 рублей.
Ваша помощь Вадиму
19.09.24
|300 ₽
19.09.24
|301 ₽