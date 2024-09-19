Сейчас Вадим готовится к трансплантации костного мозга, и в рамках этапа «кондиционирование» ему необходимо пройти терапию несколькими препаратами, один из которых «Джакави». Это лекарство должно помочь избежать серьезных осложнений после пересадки. Стоимость одной упаковки в нужной дозировке 216 428 рублей.