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Вадим Малышев

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216 428 ₽215 827 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Татаурово (Бурятия)
Возраст15 лет
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Полгода назад у Вадима диагностировали острый миелобластный лейкоз. Все это время юноша лечится в Центре Димы Рогачева.

Ход лечения

19.09.2024

Сейчас Вадим готовится к трансплантации костного мозга, и в рамках этапа «кондиционирование» ему необходимо пройти терапию несколькими препаратами, один из которых «Джакави». Это лекарство должно помочь избежать серьезных осложнений после пересадки. Стоимость одной упаковки в нужной дозировке 216 428 рублей.

Ваша помощь Вадиму

19.09.24
300 ₽
19.09.24
301 ₽
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