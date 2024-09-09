При этом заболевании в крови постоянно держится аномально высокий уровень определенных клеток — эозонофилов. Такое состояние может быть опасным: не только потому что эти клетки со временем начинают атаковать внутренние органы (в том числе органы дыхания, сердце и так далее), но и потому, что на его фоне может развиться трудноизлечимый лейкоз. Единого стандарта помощи таким детям не существует. Врачи Центра имени Дмитрия Рогачева подобрали мальчику препарат «Фазенра» (бенрализумаб): есть основания считать, что именно это лекарство может оказаться наиболее эффективным для Валеры. Терапия уже проводится, и если в дальнейшем у юноши все будет хорошо, он сможет жить дома и получать поддерживающую терапию по месту жительства. А сейчас нужно купить очередной флакон лекарства, который стоит 136 128 рублей.