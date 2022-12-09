Ход лечения
20.01.2023
Ваню выписывают домой!
20.12.2022
Средства собраны, спасибо! У Вани была угроза неврологических осложнений, но сейчас состояние мальчика стабилизировалось, он переведен в стационар кратковременного лечения.
09.12.2022
Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» мальчику требуется препарат «Джакави». Стоимость одного флакона лекарства в нужной дозировке 191 940 рублей.
Ваша помощь Ване
13.12.22
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
13.12.22
|100 ₽
13.12.22
|Ф****а Н.
|1 000 ₽
13.12.22
|Ч******в О.
|90 000 ₽
13.12.22
|7 100 ₽