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Ваня Горбачев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст12 лет
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Лечение продолжается: в октябре 2022 года у Вани состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

20.01.2023

Ваню выписывают домой!

20.12.2022

Средства собраны, спасибо! У Вани была угроза неврологических осложнений, но сейчас состояние мальчика стабилизировалось, он переведен в стационар кратковременного лечения.

09.12.2022

Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» мальчику требуется препарат «Джакави». Стоимость одного флакона лекарства в нужной дозировке 191 940 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ване

13.12.22
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Ф****а Н.1 000 ₽
13.12.22
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