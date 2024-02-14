О том, что есть такие планы, Надежда, мама Вани Горбачева, рассказывала тогда, когда Ваня только начал восстанавливаться после ТКМ. Сейчас он дома. Вовсю играет на укулеле, передает всем привет и благодарности.
В видео Ваня, с которым мы (и вы) знакомы уже много лет, рассказывает и про то, как обнаружили болезнь и про то, как она вернулась. Говорит спасибо всем, кто помогал собирать деньги (лечение стоило очень дорого), а также благодарит координаторов за то, что помогали быть в больнице.
Видео: Евгения Ванеева
А нам почему-то хочется вспоминать о том, как мы приходили к Ване в гости, болтали обо всем, снимали видео, где объясняли благотворителям важность исследований методом ELISPOT. А также о том, как его мама Надежда попала на страницы издания «Летидор» с рассказом о себе и Ване.
Мы очень рады, что все позади. И самая главная новость на сегодня: 19 апреля Ване исполнится 13 лет. И только благодаря вам он встречает этот день рождения дома.
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Новости
Мама купила Ване укулеле
О том, что есть такие планы, Надежда, мама Вани Горбачева, рассказывала тогда, когда Ваня только начал восстанавливаться после ТКМ. Сейчас он дома. Вовсю играет на укулеле, передает всем привет и благодарности.
С каждым днем пусть будет все лучше
Желает Маруся ребятам, которые еще лечатся и благодарит всех, кто помог ей выздороветь. И — милое сердечко руками. Вот так: вы поддерживаете детей, а они признаются вам в любви.
«Чувствую себя очень счастливой»
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но особенно впечатляет, когда это происходит с ребятами, которые совсем недавно были подопечными фонда, сидели в палате, грустили о выпавших волосах и проходили тяжелое лечение.